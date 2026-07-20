След поредицата тежки катастрофи с камиони – могат ли част от тях да бъдат предотвратени с по-строг контрол и по-добра организация на движението? Това провериха репортерът ни Рая Ваташка и пътният експерт Красимир Пъргов за "Твоят ден" по NOVA NEWS.

Всеки ден стотици камиони преминават по едни от най-натоварените пътни артерии в София – Околовръстния път и Ботевградско шосе. Само за няколко минути екипът на NOVA и пътният експерт заснемат как част от тях изпреварват, навлизат в средната и лявата лента и затрудняват движението. Според пътни експерти именно подобни ситуации увеличават риска от тежки катастрофи По време на проверката екипът заснема различни нарушения: автомобил спазва ограничението от 80 км/ч, но камионът кара с 90 км/ч., друг камион тип гондола на пътя не е покрит, въпреки че всички камиони, возещи насипти товари трябва да бъдат покрити.

Според Красимир Пъргов една сравнително проста организация на движението би ограничила голяма част от рисковите изпреварвания. Темата стана особено актуална след няколко тежки катастрофи с камиони последните седмици. Според експерта случаите са сигнал за сериозен проблем. Той посочва, че при последните инциденти има много сходни детайли, затова трябва да се направи анализ защо се стига дотук.

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Пъргов даде пример: "В Германия с километри има забрани за изпреварване на товарни автомобили, те се движат в колона един зад друг като влак".

По думите му сега отговорността е разделена между няколко институции, а липсата на координация отслабва контрола. "В този специализиран контрол би трябвало да се включи техническата изправност на автомобилите, укрепването на товарите, изменението на конструкцията, опасните товари, времената за управление и почивка", допълни още експертът.

Темата за пътната безопасност коментира още зам.-председателят на Европейския транспортен клъстер Йоанна Лалова. Тя посочи, че липсва транспортна политика, което и причина за случващото се, като това е проблем от много време насам. По нейни думи има регулации, но никой не ги спазва, а и самите органи, които трябва да следят за това, също не ги спазват.

Тя запита дали мястото на камионите, когато трябва да спрат движение и да изчакат, е в аварийната лента и дали това е безопасно за шофьорите. Временното ограничение на движението на тировете "може да бъде направено по подходящ начин и на подходящи места, има такива, които могат да бъдат осигурени за почивка на водачите, за да не тръгват те уморени", смята Лалова.

Експертът каза, че проблемът може да бъде разрешен при разговор между транспорта и държавата. Според нея мантинелите трябва да бъдат сменени.

По нейни думи има проблем с манталитета на българските шофьори. Тя посочи, камионите със стари гуми са предимно вътрешни превозвачи. Това не може да се види при чуждите превозни средства, допълни още Лалова.

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