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Шофьорската му книжка е отнета
Прокуратурата повдигна обвинение на 49-годишен мъж за шофиране след употреба на алкохол.
Вчера вечерта обвиняемият е бил спрян за проверка, докато се е движил по Околовръстния път от АМ „Тракия“ към София. Полицията е установила, че мъжът е употребил алкохол, както и са открити следи от щети по лекия автомобил.
След взета кръвна проба в УМБАЛ „Света Анна“ е установено, че е шофирал с 4,06 промила концентрация на алкохол в кръвта.
Шофьорът с над 3,4 промила, предизвикал катастрофа в София, има десетки нарушения
По случая е образувано досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева.
Мъжът е задържан за срок до 72 часа, а шофьорската му книжка е отнета. Предстои да се внесе искане за „задържане под стража“.
Разследването по случая продължава.Редактор: Цвета Лазаркова
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