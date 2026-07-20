Прокуратурата повдигна обвинение на 49-годишен мъж за шофиране след употреба на алкохол.

Вчера вечерта обвиняемият е бил спрян за проверка, докато се е движил по Околовръстния път от АМ „Тракия“ към София. Полицията е установила, че мъжът е употребил алкохол, както и са открити следи от щети по лекия автомобил.

След взета кръвна проба в УМБАЛ „Света Анна“ е установено, че е шофирал с 4,06 промила концентрация на алкохол в кръвта.

Шофьорът с над 3,4 промила, предизвикал катастрофа в София, има десетки нарушения

По случая е образувано досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа, а шофьорската му книжка е отнета. Предстои да се внесе искане за „задържане под стража“.

Разследването по случая продължава.

Редактор: Цвета Лазаркова