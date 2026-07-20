Очевидно САЩ са взели решение за усилване на военните действия срещу Иран и за целта е необходимо да има самолети цистерни. Това заяви в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS математикът проф. Михаил Константинов, анализатор в „Галъп интернешънъл Болкан”. Според него и предишните самолети, които бяха в България, са били със същата цел.

„Това беше пълна глупост да се разправя, че са тук за някакви учения. Предишните цистерни съвпаднаха с предишните ракетно-бомбени удари, новите ще съвпаднат с опит на американците да спечелят войната с Иран. Опасявам се обаче, че това няма да е толкова лесно. Там предстоят много тежки събития, които ще ударят световната икономика, ако тя има накъде да бъде удряна още”, коментира професорът. Той допълни, че това е съчетано и с тежка криза в украинското военно-политическо ръководство.

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Според проф. Константинов България подава лош сигнал навън с този разнобой по отношение на Коалицията на желаещите. „Не е хубаво нещата да се правят по този начин. Българското общество не знае на какво да вярва”, посочи той.

По думите на професора в близките дни войната в Иран ще се ожесточи и няма да бъде успешна за нито едната от двете страни все още. Според него силите, които участват в двата основни конфликта, не искат дипломатическо решение на този етап.

Консултативен съвет за национална сигурност трябва да бъде свикан, не защото ще вземе някакви фундаментални решения, а за да се успокоят хората, коментира още проф. Константинов

„Външната опасност е много голяма не само за България, а и за Европа, и за света. Нека да свикат Консултативен съвет, нека да говорят, нека хората да знаят, че нещо се върши”, категоричен беше той.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова