Апелативният съд в Бургас отмени постоянния арест на 56-годишния Ангел Илиев, наложен му от Бургаския окръжен съд, и постанови домашен арест с електронно наблюдение.

Водачът на тира премина през разделителната мантинела на 312 км от АМ „Тракия“ и удари челно два автомобила на 11 юли. При сблъсъка загина един мъж, а още двама бяха тежко ранени.

Прокуратурата иска постоянен арест за шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на „Тракия“

Шофьорът е с обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на едно лице при ПТП и нанасяне на средна телесна повреда на две лица. За това престъпление той може да получи наказание лишаване от свобода между 10 и 15 г. С прокурорско постановление му беше отнето свидетелството за правоуправление.