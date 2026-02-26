България получи висока оценка от Съединените щати за ключовата си роля в изграждането на Вертикалния газов коридор и утвърждаването на страната като стратегически енергиен център в региона. Това стана ясно по време на среща във Департамента по енергетика на САЩ между служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков и заместник-секретаря по енергетика Джеймс Данли.

По време на разговорите Данли поздрави България за навременното и последователно изпълнение на строителните дейности по газопреносната инфраструктура на българска територия. Трайков подчерта значението на проекта за енергийната сигурност на региона и заяви, че страната ни е първата, започнала реалното изграждане на коридора, с което се утвърждава като активен двигател на регионалната диверсификация на доставките.

България може да поеме водеща роля в доставките на американски LNG за Украйна и региона

Разширяването на междусистемните връзки с Гърция и Румъния ще позволи значително увеличение на преносния капацитет и ще превърне България в основен транзитен маршрут за доставки на втечнен природен газ, включително от САЩ, към Украйна и страните от Централна и Източна Европа. От американска страна е заявен конкретен интерес към използването на инфраструктурата за доставки на американски LNG към региона. Това става ясно от прессъобщение на Енергийното министерство.

По време на визитата бяха обсъдени и други стратегически проекти, сред които напредъкът по изграждането на нови мощности в АЕЦ „Козлодуй“ с американска технология, както и ролята на рафинерията в Бургас за гарантиране на регионалната енергийна сигурност след санкциите срещу "Лукойл".

Жечо Станков: Енергетиката измерва успехите си в реални инвестиции, сигурни цени и стратегически проекти

Водещата позиция на България в новия модел на европейска енергийна сигурност беше потвърдена и по време на разговор между министър Трайков и американския енергиен секретар Крис Райт в рамките на трансатлантическа среща на върха във Вашингтон. В техническа среща с участието на представители на няколко държави и Европейската комисия бяха обсъдени мерки за ускоряване на процедурите, намаляване на трансграничните тарифи и гарантиране на устойчивото развитие на газовия коридор.

Трайков подчерта, че Вертикалният газов коридор е ключов елемент от усилията на Европа за диверсификация и намаляване на зависимостта от руски газ, като България играе стратегическа и незаменима роля в новата енергийна архитектура на континента.

