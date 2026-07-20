Изминалата седмица беше най-критична за правителството, а външният министър подля вода под това управление, независимо как се оправдават и се опитват да обяснят нейните действия в Киев. Щетата е вътрешнополитическа, не толкова външнополитическа. Това каза журналистът от OFFnews Ружа Райчева в ефира на "Здравей, България".

„Гафът е сериозен, защото изибрателите русофили на Радев не са съвсем сигурни до каква степен той е русофил и до каква е западно настроен. Тази амбивалентност започва да дразни някои хора”, каза още тя. Райчева допълни, че опозицията се възползва от създадената ситуация.

Журналистът от „Дарик радио” Божидар Русев смята, че кабинетът се опитва да намери баланса. „Аз нямам отговор къде се позиционира Радев. Политиците, с които разговарям в ефир, признават, че също не могат да определят това”, допълни той. Според него „премиерът поизнервя, но не вбесява крайните избиратели в момента – русофилите виждат, че България няма желание да бъде част от Коалицията на желаещите, а проевропейските избиратели виждат външния министър в Киев и подкрепяйки Киевската декларация”.

Какво послание носят противоположните позиции на премиера и на външното министерство по отношение на Украйна?

Журналистът от „Клуб Z” Пламена Игнатова сравни политиката на страната ни с автомобил, който едновременно дава ляв и десен мигач, а нашите европейски партньори се чудят ние накъде ще завием. Според нея от самото начало в действията спрямо Украйна са се натрупали много противоречия.

Според Райчева България не изглежда силна с това поведение, а напротив – колеблива. Тя не смята, че външният министър Велислава Петрова ще бъде сменена, като журналистът я определи като политически „нестабилна”.

Според Русев, ако Иво Христов е бил външен министър, щяхме да чуем много по-различни външнополитически послания. Игнатова смята, че щяхме да "завием много рязко в една посока". Русев допълни, че вероятно точно това са искали да избегнат от „Прогресивна България”. По негови думи липсва категорична позиция по чувствителни теми, за да не бъдат ядосани прекалено много хора.

Журналистите коментираха визитата на Иван Демерджиев в САЩ. Райчева изрази надежда това посещение да има реален резултат. Според нея се оказва, че санкциите по „Магнитски” не са функционирали изобщо. Русев от своя страна очаква още конкретни действия срещу „модела Борисов – Пеевски”. Игнатова смята, че резултатът от визитата в САЩ ще бъде обмен на информация.

Райчева допълни, че трябва да се разделят фигурите на Бойко Борисов и Делян Пеевски, тя допълин, че срещу втория се действа, но не и срещу лидера на ГЕРБ. Игнатова и Русев се съгласиха с тази теза. Игнатова е на мнение ,че Борисов си дава сметка, че вече няма да управлява и „се стягат редиците за изготвяне на алтернатива на това управление”. Според нея това трябва да започнат да правят и другите опозиционни партии.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова