България продължава да поддържа отношенията си с Украйна, но начинът, по който управляващите представят външнополитическите си позиции, създава усещане за двойнственост. Около това мнение се обединиха политологът Иво Инджов и политическият анализатор Мирослав Севлиевски в ефира на „Здравей, България“.

Според политолога Мария Пиргова в Киевската декларация ясно е изразена подкрепа за Украйна и не може да се говори за противоречие във външната политика на страната. „Продължаваме да имаме интереси и връзки с Украйна“, заяви тя. По думите ѝ Коалицията на желаещите няма конкретна юридическа стойност. Пиргова смята, че управляващите не изпращат различни сигнали, а техните послания се тълкуват по различен начин.

Иво Инджов обаче изрази противоположна позиция. Според него от страна на премиера Радев и външния министър Велислава Петрова Чамова се подават крайно противоречиви послания. Той определи това като продължение на политически стил, започнал още по времето, когато Радев беше президент – пред съюзниците от Европейския съюз и НАТО да се дават едни сигнали, а пред избирателите в страната да се говори по различен начин. „Външната политика трябва да бъде комуникирана еднакво и у нас, и навън. Не трябва да има двойнственост“, подчерта Инджов.

Политологът все пак уточни, че Радев не може да бъде сравняван с унгарския премиер Виктор Орбан, тъй като България не блокира общоевропейските политики и решения в подкрепа на Украйна.

България подписа Киевската декларация в подкрепа на Украйна

Мирослав Севлиевски коментира, че в продължение на повече от 30 години България ясно заявява, че принадлежи към Европа и че нейното място е в европейското семейство. Именно затова изказването на Радев е предизвикало толкова силни реакции, включително в социалните мрежи. „Радев направи грешка, която министърът на външните работи поправи“, заяви Севлиевски.

Експертите коментираха управлението на Радев и очакванията на неговите избиратели за промяна на досегашния политически модел. Според Севлиевски голямото парламентарно мнозинство дава на Радев исторически шанс да осъществи промени. Анализаторът смята, че той ще завърши целия си управленски мандат. „Неговите избиратели очакват да разгради модела „Борисов – Пеевски“, посочи Севлиевски.

Мария Пиргова подчерта, че основната роля за разграждането на подобен модел принадлежи на съдебната власт. Тя предположи, че до зимата може да бъде избран нов главен прокурор, след което да започне реалното движение по важни разследвания и съдебни дела. „Не знам защо опозицията очаква този модел да бъде разрушен изведнъж. Той е изграждан в продължение на 20 години, а в момента управляващите работят за неговото разграждане“, заяви Пиргова.

Иво Инджов също призна, че са предприети положителни стъпки, но според него те не са достатъчни. По думите му се създава впечатление, че вътрешният министър Иван Демерджиев работи почти изцяло в тази посока, без да получава достатъчно ясна и категорична публична подкрепа от Радев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева