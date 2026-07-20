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Темата за засушаването и нуждата от подпомагане на сектора коментира д-р Петър Филков
За 30 години у нас напояването в земеделието спада тройно. Днес се обслужват едва 4% от изградените напоителни площи, а почти цялата вода в държавните напоителни системи отива за оризопроизводство. Защо все повече фермери прибягват до сондажи и как неизползваният потенциал на язовирите може да подпомогне сектора говори доц. д-р Петър Филков, експерт по хидромелиоративно строителство и преподавател в УАСГ в ефира на “Социална мрежа” по NOVA NEWS.
Той каза, че у нас земеделието се е сринало, спряно е производството на важни култури като зеленчуците. Произвежда се пшеница, царевица и слънчоглед, които не се напояват и затова е спаднала консумацията на вода. Но от друга страна земеделците се оплакват, че до тях недостига вода и търсят алтернативни начини чрез сондажи.
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Той посочи, че водата се съхранява в язовири и тя е готова да стигне до земеделците, когато бъде поискана. Проблемът е, че малко хора поливат и част от водата изтича неупотребена. Според него може да се увеличи десетократно площта на поливане, без да са де увеличава повече от два пъти потреблението на вода.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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