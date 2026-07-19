В разгара на лятото и големите горещини пет общини в област Монтана издадоха строги заповеди, с които забраняват използването на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на автомобили и пълнене на басейни. Превантивната мярка идва след препоръка от ВиК – Монтана в края на юни заради рязко повишеното потребление. Целта е да се предотврати въвеждането на тежък воден режим в региона.

Сред въвелите ограниченията е и община Вършец. „С оглед превенция призоваваме гражданите да не използват водата за питейни нужди за измиване на автомобили, дворове и поливане“, обясни заместник-кметът на Вършец Петър Стефанов.

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В село Спанчевци хората вече са добре запознати с правилата – знаят, че не трябва да палят огън на открито и че всяка капка вода трябва да се пести. Местната жителка Йорданка Лъчезарова е научила за забраната преди седмица. За да спаси малката си зеленчукова градинка, тя използва система за капково напояване, макар краставиците ѝ вече да показват признаци на изсъхване.

„Нали се съобразяваме и започна да съхне веднага. Ползваме вода само тук-там на капковото, за да икономисваме. Иначе няма как тези хубави растения да ги оставим, жалка картинка е. Ще трябва да се съобразяваме, но предполагам, че ние тук от Балкана все пак ще имаме вода“, споделя с надежда Йорданка.

Останалите жени в селото също са категорични, че пестенето е станало част от ежедневието им.

„Къпем се, перем, насадили сме си един ред, колкото да си откъснем по някоя чушка, поливаме цветята и така спестяваме“, разказва Цветана Петрова. Съседките ѝ Димитрана Иванова и Йорданка Стоилова допълват, че високата цена на водата също е фактор. „И да ни казват, и да не ни казват, ние сами си правим икономия. Ще имаме само за хигиенни нужди – да се измиеш, да се изпереш и това е. Икономия ще правим до последно“, категорични са те.

Кметът на селото Емил Димитров уверява, че населението проявява разбиране: „Всички се съобразяват, предупредени са. Дори сме закачили заповедта на видно място, за да се чете, че трябва да се икономисва водата“.

Следенето за спазването на забраната остава в ръцете на самите общини. Според зам.-кмета на Вършец Петър Стефанов в началото контролът ще бъде основно превантивен, като с него ще бъдат натоварени общинските инспектори.

„Разчитаме преди всичко на съвестта на гражданите. Нормално е, говори се постоянно за водата и за проблема със засушаването“, посочи той. Въпреки това от общината са категорични, че ако се стигне до злоупотреби, последствия ще има. „Надяваме се да не стигаме до санкции, но наложи ли се – няма да има компромиси“, предупреди Стефанов.

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