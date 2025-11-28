В светлината на Бюджет 2026 в тревога за земеделците се превръщат две неща: вдигането на осигуровките и липсата на средства за инвестиции в напояването. Такова мнение изрази адвокатът по земеделско право Пламен Абровски в предаването "Денят на живо".

Той обясни, че в бюджета за земеделие няма някакви сериозни промени, но е на мнение, че са нужни бързи мерки и сериозни инвестиции, но такива не се виждат. Експертът пресметна, че са необходими около 300 милиона лева за напояване през 2026 г. "Без вода няма земеделие", заключи той.

"Във времето са допускани кардинални грешки. В началото в ПВУ бяха заложени много сериозни средства за земеделието, след това той беше преправен. Румъния инвестира много в напояването – чрез Плана за възстановяване те рехабилитираха поливните системи. Най-важната национална цел трябва да са водните ресурси", подчерта Абровски.

В коментара си за общия бюджет за следващата година той изтъкна, че ще се правят преработки, защото истинското изтегляне на бюджета би имало много сериозна политическа цена. Ще се пристъпи към промяна в рамките на бюджетната процедура в парламента. Абровски обърна внимание, че повечето политици се фокусирът в бюджета като закон, но никой не гледа тригодишната рамка. Според него именно заради тази рамка ще отнеме доста време, за да се преработи план-сметката.

По темата за състоянието на Държавните горски предприятия експертът обясни, че те са в предфалитно състояние, защото в годините назад са взимани кардинално грешни решения. "В момента в системата на горите работят над 7000 човека и 70% от тях са абсолютно излишни. Ще влезем в учебниците като първия фалирал монопол", посочи Абровски.

