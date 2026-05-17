На 11-тото издание на Международния лекоатлетически Маратон Варна също не скриха емоциите си от победата на Дара на конкурса "Евровизия".

Малко след финала на маратона участници и фенове от 44 държави се включиха във флаш моб - танц на специално изградената сцена в центъра на града.

Дара постигна историческа победа, като грабна статуетката на "Евровизия" с песента си "Бангаранга". Всички световни медии отразиха събитието, а певицата получи поздрави от свои колеги - музиканти, артисти, популярни личности, както и от политици.

