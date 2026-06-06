Школа „Отворени обятия” обучава деца бежанци на български език. Мария преподава, а Исмаил превежда. Абдул е сред най-добрите ученици в школата, той е в България от две години, но вече говори български език много добре.

Момчето е от Сирия и още помни войната и тежкия живот, който е имал, както и бягството през границите. Абдул е сам, а негово семейство са съучениците му.

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Мария пък е доброволец, тя не дели децата на свои и чужди и помага на бежанците да се интегрират. Всяко лято тя и нейните съмишленици помагат на 100 деца, а някои успяват да се интегрират и в българско училище.

Днес Абдул е помощник преподавател по български език. Една от любимите му думи е радост.

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