Снимка: iStock
-
"Тук и сега": Радина Думанян - за сцената, трудностите в живота и успехите
-
Антон Златанов: От 2025 г. досега сме разкрили 18 престъпни групи за трафик на мигранти
-
Как се промени пътят на мигрантите през България
-
Евелина Славкова: Вярата в суеверия е част от нашата народопсихология
-
"Темата на NOVA" в аванс: Откъде идват и накъде ни водят знаците и поверията?
-
Рекордни жеги обхванаха Европа още преди началото на лятото
Сред тях е Абдул от Сирия, който днес е помощник учител по български език в школата
Школа „Отворени обятия” обучава деца бежанци на български език. Мария преподава, а Исмаил превежда. Абдул е сред най-добрите ученици в школата, той е в България от две години, но вече говори български език много добре.
Момчето е от Сирия и още помни войната и тежкия живот, който е имал, както и бягството през границите. Абдул е сам, а негово семейство са съучениците му.
Майчинство без граници: Историята на Мария, нейното семейство и грижата за деца бежанци
Мария пък е доброволец, тя не дели децата на свои и чужди и помага на бежанците да се интегрират. Всяко лято тя и нейните съмишленици помагат на 100 деца, а някои успяват да се интегрират и в българско училище.
Днес Абдул е помощник преподавател по български език. Една от любимите му думи е радост.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни