Деца и учители скърбят за убитите на пътя край Мездра момче и момиче. Йоана на 16 и Иван на 17 загубиха живота си, след като кола с 21-годишен водач навлезе в насрещното и се блъсна в мотоциклета им.

„Изключително трудно, изключително страшно е това, което се случи вчера. То ще бележи учебната година. В едно училище най-страшното нещо е тишината. Тишината в класната стая на 11. клас днес... Един чин, на който вчера до към 15:00 часа се чертаеха мечти, идеали, мислеше се за бъдещето, а днес там има два карамфила”, заяви в ефира предаването „Социална мрежа” Мирослав Павлов, директор на ПГ „Васил Левски” в Мездра, в която е учил Иван.

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„Иван е едно от децата, които имаха трудно детство. Беше спортен фен. Обичаше да се шегува. И както много пъти сме си говорили с неговата майка, трябваше да положим усилия, за да тръгне по правилния път. От началото на годината беше изключително променен. Отнасяше се много сериозно към учебния процес. Намери си и приятелка, с която беше до вчера", каза Павлов.

„Не пожелавам на никой колега да види това, което видях аз. Сутринта отидох да видя лобното му място. Там намерих майка му, която ми каза, че го чака", разказа още директорът.

С децата от класа на Иван вече работят психолози.

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Редактор: Ина Григорова