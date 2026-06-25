Момче на 17 години и момиче на 16 загинаха в тежка катастрофа край Враца.

Младежите са починали, след като скутерът, на който са се возили, е бил ударен от автомобил близо до входа на Мездра откъм село Боденец.

Инцидентът е станал този следобед.

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По информация на NOVA колата е навлязла с много висока скорост в насрещното платно на завой и е ударила скутера с тийнейджърите.

Сблъсъкът е бил толкова силен, че момичето, което се е возило отзад, изхвърчало на съседно дърво. Момчето, което управлявало скутера, е загинало на място.

Загиналото момче е от Згориград, а момичето от Ребърково. И двамата са били фенове на футболните отбори "Ботев - Враца", на ЦСКА и на волейболния отбор "Ботев 2012". Често са съпровождали любимите си отбори по време на мачове, научи още NOVA.

На водача на колата е направен тест за наркотици и алкохол, които са отрицателни.