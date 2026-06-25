Днес оградата на стадиона на „Славия" беше отрупана с цветя в памет на двете деца, загинали вчера в тежката катастрофа на АМ „Тракия“.

През целия ден фенове, приятели на загиналите, както и деца от школата, заедно с родителите си, идваха, за да се сбогуват с малчуганите.

Снимка: БГНЕС

Бяха закачени и няколко плаката с надписи: „Сбогом, малки ангели“, „Вашият пламък няма да угасне“ и „Светъл полет, бели орлета“.

Момчетата са били част от академията на клуба. Те пътували за турнир в Албена. Сред жертвите е и бащата на едното момче. Треньорът им Иван Терзийски е стабилизиран, но съпругата му, която също е била в автомобила, остава в тежко състояние.

Транспортират с медицински хеликоптер тежко пострадалата жена от АМ „Тракия” (ВИДЕО+СНИМКИ)

От "Славия" обявиха едномесечен траур, а школата преустанови тренировъчния процес и всички свои дейности до второ нареждане. От Българския футболен съюз и редица родни клубове изразиха съболезнования към семействата на загиналите.

Снимка: БГНЕС

От „Левски" и ЦСКА вече подкрепиха идеята за благотворителен мач със „Славия" в помощ на семействата на жертвите и пострадалите от катастрофата край Ямбол. На 22 юли от 18:30 ч. на официалния терен на стадион „Александър Шаламанов“ в София ще се проведе среща между втория отбор на „Славия", дублиращия тим на „Левски" и третия състав на ЦСКА. „Сините“ и „червените“ ще си поделят по едно полувреме. Двубоят ще премине под мотото за спиране на насилието по пътищата и за по-строг държавен контрол върху качеството на пътната инфраструктура в България.

Снимка: БГНЕС

Билетите за срещата ще бъдат на символична цена, а по време на мача деца от школата на „белите“ ще обикалят трибуните с кутии за дарения. Събраните средства ще бъдат преброени от специална комисия и предадени на близките на жертвите и пострадалите при тежкия инцидент.

От ПФК „Славия" ще открият и специална дарителска банкова сметка.

Редактор: Цвета Лазаркова