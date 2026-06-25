Медицинският хеликоптер транспортира към Пловдив 49-годишната жена, тежко пострадала при катастрофата на автомагистрала „Тракия” в сряда.

Снимка: Георги Манев, NOVA

След поредица от операции, извършени в МБАЛ „Св. Пантелеймон” в Ямбол, пациентката беше стабилизирана. Екип от реаниматори и специалисти от въздушната линейка по-рано преценяваха дали жизненоважните ѝ показатели позволяват тя да бъде преместена в Университетската болница „Св. Георги” в Пловдив. Клиниката разполага с необходимото оборудване за продължаване на лечението ѝ.

Снимка: Георги Манев, NOVA

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По-рано директорът на ямболската болница д-р Панайот Диманов обясни, че транспортирането ще се осъществи само при условие, че състоянието на жената го позволява. След обстоен преглед преди полета медиците са дали зелена светлина за преместването.