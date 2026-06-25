Шофьорът на товарния автомобил, който причини катастрофата с три жертви на автомагистрала „Тракия” в сряда, е задържан и предстои да му бъде повдигнато обвинение. Мъжът ще отговаря пред закона за нарушаване на правилата за движение, довело до смъртта на две или повече лица, като предстои прокуратурата да поиска от съда постоянното му задържане под стража. Това каза прокурор Живко Илиев от Окръжната прокуратура в Ямбол на брифинг на разследващите органи в четвъртък.

Тир се вряза в кола в насрещното на „Тракия”, загинаха мъж и две деца (ВИДЕО+СНИМКИ)

Инцидентът е настъпил в сряда около 12:40 ч. Товарният автомобил се движел в посока София, когато водачът загубил контрол над управлението, преминал през мантинелите и се ударил в движещ се в насрещната лента лек автомобил, пътуващ към Бургас. В колата пътували петима души. Две деца и водачът са починали на място, а другите двама пътници са транспортирани в болницата в Ямбол, като лекарите се борят за живота им, обясни старши комисар Добрин Димитров, директор на ОДМВР-Ямбол.

Водачът на камиона е невредим и първоначално е задържан за 24 часа. Мярката му ще бъде удължена до 72 часа. Ако бъде признат за виновен, може да получи наказание от 5 до 20 години затвор, уточни прокурор Илиев.

По данни на разследващите камионът е собственост на шофьора и в момента на катастрофата не е превозвал товар. Назначена е автотехническа тройна експертиза и е извършен оглед на местопроизшествието. Иззети са доказателства, включително двата автомобила и тахошайбата на тира. Единственото, което може да се каже за скоростта на камиона към този момент, е, че тя е била в рамките на разрешената, допълни прокурорът.

Разследващите посочиха, че към момента няма данни за технически проблем при камиона, нито за това да е спукал гума. Прокурор Илиев каза още, че назначена експертиза ще покаже дали предпазните мантинели са отговаряли на стандартите.

Старши комисар Добрин Димитров съобщи, че шофьорът е имал общо 20 нарушения, сред които и участие в още два инцидента на пътя. През 2024 г. водачът е причинил катастрофа на магистрала „Тракия“. Тогава той управлявал друг влекач, но със същото полуремарке, а причината за инцидента била техническа неизправност.

За четири от констатираните нарушения на мъжа са съставени актове, а за останалите 16 - фишове, които са били платени.

Припомняме, че в сряда в ранния следобед тирът помете автомобил на „Тракия”, край ямболското село Зимница. При инцидента загинаха две деца на по 9 години и мъж, които пътували в колата в посока Бургас. Инцидентът стана малко преди 13:00 ч.

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