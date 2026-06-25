При катастрофата на „Тракия“ край Ямбол има смущаващи обстоятелства. Да премине камион без товар през мантинелите с лекота за мен е недопустимо. Стопаните на пътя да се събудят и да вземат мерки. Ако това не се случи, че сезираме прокуратурата за престъпно бездействие. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти на церемонията по връчване на дипломи на студенти от Академията на МВР.

По думите му МВР предприема комплексни мерки срещу пътния травматизъм. Той апелира АПИ да предприеме спешни действия, докато министерството работи над цялостна стратегия.

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„Набелязали сме конкретни мерки за всеки участък. Нашите дирекции имат задача на всеки такъв да предложат действия. Стопаните на пътя да прегледат незабавно пътната настилка, съоръженията на пътя, знаковото стопанство и сервитутите. В това число сцеплението на асфалта и тревожното състояние на мантинелите, които не могат да изпълняват функциите си. Нашият контрол няма да се изразява във фишове, издадени от храстите, а от патрули с включени светлини подпомагат движението“, посочи Демерджиев.

Според него в началото на летния сезон се извършват безотговорно ремонти. „Отстраняването на проблемите в рисковите участъци трябва да става много бързо. Разпоредих във Фонда за пътна безопасност да се мотивират подробно докладите, така че бъде оттук насетне. Ще проверим внимателно разходите, направени до момента, и при злоупотреби, ще сезираме компетентните органи“, информира министърът.

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Той обеща скоро да предостави данни за производствата, свързани с пътни ремонти и изграждането на пътища, където според него има смущаващи забавяния от конкретни съдии. Прокуратурата е сезирана за споменатите нарушения. „Недопустимо е да се бави едно производство без да се извършват съществени действия, същото важи и за забавяне от страна на съда за нещо, за което може да се произнесе в рамките на дни. Пътният травматизъм не се бори с бездействие“, коментира Демерджиев.

Ще има ли съкращения в МВР?

Две комисии проверяват вътрешното ведомство - едната административните структури, а втората, които изпълняват задачи по закона за МВР. „Наблюдаваме изкривявания на структури, едно паразитно звено за подпомагане на министъра на вътрешните работи смятам да закрия още следващата седмица. В него над 30 души на ръководни позиции, на комисарски длъжности, не правят нищо особено. Част от тях ще пренасочим, но други са опетнили честта и достойнството на министерството и няма как да останат. Съкращенията ще касаят звена с дублиращи функции. Ще търсим попълване на липсващия щат при полицаите на терен. Има пенсионери, които трябва да напуснат системата бързо, но има и такива, които с опита и знанията си нямат алтернатива на постовете си, не очаквайте да ги освободим“, обобщи Демерджиев.

„Баба Алино“ и Олег Невзоров

Във Варна са изпратени допълнителни сили и прокурори от ВКП и ВКС, обясни министърът. „Очаквам днес да дойдат много новини от Варна, активно работим, установени са множество обстоятелства. Само директорът на ДАНС и тези, които го назначават, могат да правят политически чадъри и протекции. Става дума за Пеевски и Борисов. Невзоров спомена механизма, по който е давал показания, скоро той ще стане обществено достояние“, съобщи министърът.