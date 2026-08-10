Дронът, който навлезе в българското въздушно пространство и се взриви, не е бил боен апарат, предназначен за извършване на нападение. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив. По думите му разследването на инцидента продължава, като българските служби използват и информация от международните си партньори.

„Това не е боен дрон за нападение, а такъв, който е предназначен по-скоро да работи с други дронове. Установили сме всичко необходимо в тази посока“, обясни Демерджиев. Той уточни, че се извършват експертизи, които трябва да изяснят напълно обстоятелствата около случая.

Дрон се взриви в българското небе, службите изясняват чий е

След инцидента охраната в засегнатия район е засилена съвместно с Министерството на отбраната. На място са изпратени и наличните антидрон системи, а властите са идентифицирали критични точки, които се охраняват допълнително.

Вътрешният министър призна, че България в момента разполага с ограничен брой системи за противодействие на безпилотни летателни апарати и възможностите им не са достатъчни. „Амбициите на Министерството на вътрешните работи и на правителството са да имаме истински и много на брой антидрон системи. В момента ситуацията е много далеч от тази. Има ограничен брой с ограничени възможности“, посочи Демерджиев.

Според него трайното решение е изграждането на значително по-широка защита, която да обхване както критични обекти във вътрешността на страната, така и българските граници. Той подчерта, че подобна система не може да бъде изградена за един или два месеца. „Не можем да наваксаме за три месеца няколко години бездействие“, заяви министърът. Според него необходимите действия е трябвало да започнат значително по-рано, но правителството вече работи за ускоряване на процеса.

Демерджиев съобщи, че България търси международно съдействие за придобиването на по-ефективни антидрон технологии. Темата е била обсъждана със Съединените щати, с европейския комисар по вътрешните работи и миграцията, както и с ръководството на „Фронтекс“. „Всички възможности сме използвали, за да се задвижи механизъм, по който възможно най-бързо да получим такива ефективни и действащи системи“, каза вътрешният министър.

ВСИЧКО ЗА ВЗРИВЯВАНЕТО НА ЧУЖД ДРОН НА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова