Снимка: стопкадър ОБЗОР
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От МО съобщиха, че инцидентът не е преднамерен
Дрон се взриви на българска територия на метри от българо-румънската граница в близост до Кардам и в непосредствена близост до компресорни станции и на двете държави. Това съобщи премиерът Румен Радев след Съвета по сигурността.
Дронът не е бил засечен нито в Румънското, нито в нашето въздушно пространство. Данни за него няма и от центъра, който следи въздушното пространство за цяла южна Европа.
Все още се изяснява неговия произход, но по думите на Радев дронът е носел взривни вещества.
Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
„Нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре от българската граница от посока Румъния. Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния – на 200 метра от мястото на взрива, на 200 метра от бившето КПП между България и Румъния на Кардам на 1000 метра от нашата компресорна станция на трансбалканския газопровод”, съобщи министър-председателят.
Той каза още, че шум от дрона е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничния полицейски наряд Генерал Тошево, който е в този район.
„Дронът е имал солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние и да се издига този черен дим. Вече имаме снимков материал от този дрон, тъй като той е пострадал. Все още не можем да кажем типа на дрона, изследваме го, но не е дрон играчка, това е по-голям дрон“, съобщи премиерът.
По-късно от Министерството на отбраната заявиха, че „първоначалният анализ на останките показва, че най-вероятно се касае за дрон-примамка „Майя“. Този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили. Към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен“, се казва още в съобщението на МО.
Военното министерство: Дронът вероятно е украински, инцидентът не е преднамерен
Премиерът Румен Радев увери, че са взети допълнителни мерки за сигурност: „Ще пребазираме сили на гранична полиция и средства за борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния. Взети са мерки за засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегически обекти на територията на България“.
А инцидентът провокира реакции и от политическите партии в парламента.
Депутати настояват за установяване на произхода на дрона и целта на навлизането му
Нахлуването на неидентифициран дрон на наша територия стана повод за бурни реакции от опозицията. От ГЕРБ настояха спешно да стане ясно от къде е дошъл летателният апарат и има ли риск от още подобни инциденти.
Според ДБ е важно да се разбере какъв е произходът на дрона. ПП питат дали това е случайност или опит за удар по критична инфраструктура. Според „Възраждане“ този инцидент е бил въпрос на време заради „агресивната политика“, която страната ни води срещу Иран и Русия.
По последна информация във връзка с инцидента с дрона външният министър Велислава Петрова е извикала на разговор в понеделник украинския посланик.
ВСИЧКО ЗА ВЗРИВЯВАНЕТО НА ЧУЖД ДРОН НА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ ЧЕТЕТЕ ТУК
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