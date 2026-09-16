Трима души загинаха при инцидент, след като хеликоптер на американска медии се разби в квартал на Лос Анджелис. Той е отрязавал катастрофа, при която джип се е блъснал в автобус, като това е довело до три жертви и много ранени.

Репортери, които са били на мястото на катастрофата с автобуса, съобщиха, че са чули силен трясък, някои са видели хеликоптер да се спуска на около една пресечка разстояние, а от него се е издигал дим.

JUST IN: At least three people are dead after a helicopter crashed between two commercial buildings in the Los Angeles area on Tuesday evening near the scene of an earlier fatal bus collision, according to the LA Fire Department.https://t.co/QCYbOe0x4U — ABC News (@ABC) September 16, 2026

Въздушни кадри показват голям пожар, който изглежда е обхванал товарни контейнери и автомобили, както и останките на хеликоптер, чиято повредена опашка и ротори се виждат в пламъците.

Четирима души загинаха при катастрофа с хеликоптер край Рио де Жанейро

Местният филиал на "Ен Би Си 4" съобщи, че не е успял да се свърже с екипажа, след което в ефир беше съобщено, че хеликоптерът на местната телевизия се е разбил.

„Знаехме, че е новинарски хеликоптер. Знаехме, че сме загубили връзка с нашите хора там и току-що получихме потвърждение“, каза водещата Колин Уилямс.

Десетки пожарникари са били изпратени на мястото на инцидента.

BREAKING: NBC4 News helicopter crashes during live coverage of bus crash in Chatsworth, Los Angeles, 3 people killed pic.twitter.com/zB4VdQxAIO — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 16, 2026

„Четирима пациенти са прегледани. Трима души са починали на място. Един пациент е транспортиран до местна болница в неизвестно състояние“, се казва в изявление.

Един от загиналите изглежда е бил пешеходец на земята, когато е станала катастрофата.

На борда на хеликоптер за новинарски медии обикновено има двама души - пилотът и репортерът оператор, който често прави репортажи на живо от небето.

Редактор: Цветина Петрова