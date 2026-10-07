Близки, приятели, фенове и легенди на "Ботев" (Пловдив) изпратиха Илиян Филипов в последния му земен път. Поклонението в ритуалната зала на Траурен парк "Север" започна в 11 часа.

За да се сбогуват с 53-годишния Филипов, дойдоха хора от първия отбор на "Ботев", чийто собственик беше бизнесменът.

На поклонението присъстваха още Ивелин Попов, Александър Александров-Кривия и бившият наставник на "Ботев" Николай Киров.

Оръжието, с което е убит Илиян Филипов, не е открито, няма и преки свидетели

Снимка: БГНЕС

Припомняме, че Илиян Филипов беше застрелян в нощта срещу 30 септември. Задържан за убийството е Славчо Мегеров - бивш служител на жертвата. Като възможен мотив за престъплението се посочват неуредени финансови отношения.

Снимка: БГНЕС

Бизнесът на Илиян Филипов включва интереси в общо над 60 свързани юридически лица. Основната фирма на убития през последните две десетилетия е ПИМК ООД. Филипов нашумя през последната година със спасяването на "Ботев" от задаващия се финансов колапс.

Снимка: БГНЕС

Той е седмият ликвидиран футболен бос под тепетата. Останалите са Георги Илиев, Николай Попов - Мартеницата, Петър Петров - Пешо Патерицата, Георги Калапатиров - Италианеца, Александър Тасев - Остапа и Георги Проданов.

Редактор: Дарина Методиева