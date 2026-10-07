Правителството не мълчи за произхода на дроновете, ударили два цивилни кораба в изключителната икономическа зона на България, а съобщава само информацията, която е сигурна. Това заяви в ефира на „Твоят ден“ Стоян Тричков от "Прогресивна Булгария", който коментира и твърдението на украинския президент Володимир Зеленски, че в комуникация с българските военноморски сили е установено, че дроновете са руски.

„В такива ситуации е ключово да се казва това, което е сигурно, а не да се правят спекулации и предположения. За момента това, което е сигурно като информация, е предоставено публично от българските власти“, заяви Тричков. По думите му изявлението на украинския президент само по себе си не може да бъде представено като доказателство. „Думите на украинския президент са изявление, което в никакъв случай в момента не означава доказателство за фактическото положение. Може да правим всякакви предположения, но всъщност няма никакво значение", коментира депутатът.

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Той подчерта, че според него по-важният въпрос е свързан с войната в близост до България и рисковете за страната. „Важното е, че се води война в близост до нас. Аз съм обнадежден, че нашите политически опоненти най-накрая разбраха, че в близост до нас се води война и това крие рискове. Пряка заплаха няма към този момент, но рискове има“, каза Тричков и отхвърли и твърденията, че България е била атакувана в собствените си териториални води, като посочи, че инцидентът е станал на около 70 морски мили от брега, докато териториалните води се простират до 12 морски мили.

По думите му България трябва да запази хладнокръвие и да не отправя обвинения, преди да има доказателства. Той подчерта, че независимо от произхода на дроновете, Черно море трябва да бъде превърнато в по-сигурна зона. „По-важното нещо е Черно море да се превърне в зона за сигурност, за което призова и президентът Илияна Йотова“, категоричен е той.

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Тричков допълни, че несигурността в региона има и икономически последици - от увеличаване на цената на корабоплаването и застраховките до негативен ефект върху търговията и туризма. „За да се реализират подобни мащабни проекти за свързаност на ниво Европа, ние трябва да работим точно в тази посока и да гарантираме сигурността на Черно море“, заяви той.

Целия разговор вижте във видеото.

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Редактор: Ралица Атанасова