Двама души са убити, а 9 - ранени, при украинска атака с дронове в Московска област тази нощ, съобщи губернаторът на руския регион Андрей Воробьов.

Загиналите са мъже на 20 и на 71 години. Нанесени са щети на 47 къщи, на други сгради и на три автомобила. Над Московска област са унищожени 185 дрона.

Украинските ВВС съобщиха за свалени руски дронове чрез системи с изкуствен интелект

Общо 650 безпилотни летателни апарати били използвани тази нощ от Украйна за атака срещу Московския регион, обяви по-рано кметът на руската столица Сергей Собянин. Голяма част от тези дронове били свалени или сигналът им бил заглушен от силите на руската противовъздушна отбрана.

Това е една от най-големите атаки с дронове срещу руската столица през последните две години.

Редактор: Дарина Методиева