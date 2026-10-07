Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с 8 гласа "за" единодушно реши да изпрати писмо, с което предложи на прокурор Магдалена Лазарова - Проданова да бъде и.ф. главен прокурор, след като мандатът на настоящия - Ваня Стефанова, изтича на 22 октомври. Тогава изтича 6-месечният срок, в който Стефанова по закон може да оглавява държавното обвинение.

Очаква се тази седмица да стане ясно името на новия изпълняващ функциите главен прокурор на България

Ако получат утвърдителен отговор от Лазарова, която беше вторият заместник на Борислав Сарафов, следващия четвъртък на пленума на ВСС ще бъде гласувано и назначението ѝ.

След промените в Закона за съдебната власт заместник на обвинител номер 1 поема еднократно поста, а кой ще бъде той избира Пленумът на ВСС.