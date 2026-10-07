Цените на основните стоки и услуги у нас са се увеличили значително през последните 10 години. Данните на Евростат, сравняващи цените от края на 2015 г. с тези от края на 2025 г., показват, че докато средното поскъпване в Европейския съюз е около една трета, в България ръстът е с 10 процентни пункта над средния.

Най-сериозно е увеличението при храните. У нас те са поскъпнали с 85% за десетилетие, докато средното увеличение в ЕС е близо 50%. По този показател страната ни е сред лидерите в Блока. Преди нас е единствено Унгария с ръст от над 100%. След България се нареждат Румъния с 84%, Естония и Литва с около 80%. Ирландия е единствената държава в ЕС, в която храните са поскъпнали с под 20%.

Разходите за жилище, вода, ток и газ у нас са се увеличили с 65%, при малко над 40% средно за ЕС. Образованието пък е поскъпнало с над 70% в България, докато средното увеличение за ЕС е малко над 20%.

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При здравеопазването и транспорта ръстът у нас е по-нисък от средния за Европа. Разходите за здраве са се увеличили с 16% в България спрямо 22% в ЕС. Облеклото и обувките са поскъпнали с около 10%, като и тук увеличението у нас е по-малко от европейското.

Най-сериозният ръст при храните е след началото на войната в Украйна. През 2017 г. той е бил около 5 на сто. Четири години по-късно увеличението вече се доближава до 30%. Най-драстичното поскъпване – с над 40%, се отчита непосредствено след началото на войната в Украйна.

При отделните продукти разликите също са значителни. Хлябът е поскъпнал със 131% за 10 години, докато средното увеличение в ЕС е 51%. Месото и прясното мляко в България струват с над 60% повече спрямо 2015 г., при около 50% ръст средно за ЕС.

Яйцата са поскъпнали двойно в България, при средно увеличение от около 70% в ЕС. При плодовете и зеленчуците ръстът у нас е малко над 90%, докато средно за ЕС е около 50%.

► Как се усеща поскъпването на пазара?

На пазар във Вършец хората също отчитат сериозно увеличение на цените. Според тях поскъпването се усеща при почти всички хранителни продукти, като особено голям е ръстът при млечните продукти, месото и хляба.

Продавачите усещат промяната не само в цените, но и в броя на клиентите. „Цените са по-високи, затова няма толкова купувачи", казва продавач на плодове и зеленчуци.

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Поскъпването се усеща и при готовата храна. Мартин и Валентин продават кебапчета и кюфтета по пазарите. Преди пет години едно кебапче е струвало около 50-60 стотинки, а днес цената му е 70 евроцента. „Дължи се на високата инфлация. Цените на абсолютно всичко скачат. Купуваме по-скъпо, продаваме по-скъпо“, обясни Мартин. По думите му са поскъпнали и въглищата, хлябът, сосовете, безалкохолните и практически всички продукти, необходими за бизнеса.

Сред купувачите обаче има и оптимисти. „Човек трябва да гледа в бъдещето. Пари – колкото толкова. И повече да са, пак ще ги похарчиш и пак няма да ти стигнат“, коментира един от тях.

А на въпроса как издържа българинът, отговорът е кратък: „стоически“.

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