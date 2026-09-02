Заплатите у нас и в Румъния продължават да бъдат най-бързо растящите в Европейския съюз, въпреки че нашите все още са най-ниските в общността. Увеличението от 6 пъти за 20 години се отразява и на покупателната способност на българите, които вече не са последни и по този показател. Ако приемем, че покупателната способност на средностатистическия европеец, която изчислява стоките и услугите, които можем да си позволим с доходите си, се равнява на 100%, то българинът вече може да си позволи 68% от това, което може европеецът.

Въпреки че покупателната ни способност непрекъснато расте, в продължение на години сякаш бяхме абонирани за последното място в тази класация. През 2025 година тя отново е рекордно висока за страната ни, като този път компания на последното място ни правят южните ни съседи от Гърция, тъй като тяхната започна да спада. Ако тенденцията се задържи, догодина може и да започнем да се издигаме в класацията.

Накъде върви българската икономик

Досега изглеждаше трудно някой да измести Люксембург от първото място, защото пък тяхната покупателна способност е два и половина пъти по-голяма от тази на средния европеец. Днес обаче, това е възможно, тъй като Ирландия стопи разликата си тях до 1%. От Евростат изчисляват покупателната способност на Румъния и Унгария, с които често се сравняваме, на съответно 78 и 76%. Държавите, с покупателна способност над средноевропейската са 10, а най-близо до нея се намира Финландия.

Как е изглеждала нашата през последните 10 години? През 2015 година тя е била дори под 50%. Година по-късно вече надхвърля 50%, задържа се между 50 и 60% в продължение на 6 години, а след това надхвърля 60% и днес вече е съвсем близо до 70 процента.

С какви средства реално си осигуряваме стоките и услугите, които си купуваме днес и с какви средства сме разполагали преди 20 години? Сравняваме средната месечна заплата у нас с тази в Европейския съюз, тогава и сега. Ако през 2004 година у нас сме взимали средно под 200 евро на месец, средното възнаграждение в Европа е било 10 пъти по-голямо от нашето. С времето заплатите и у нас, и извън България нарастват. 10 години по-късно, нашата вече е достигнала 500 евро, като сме намалили разликата с останалите наполовина, въпреки че и така е била огромна.

През 2024 година, тъй като резултатите за 2025 г. все още се очакват, от Евростат изчисляват средната месечна българска заплата на 1282 евро, с което тя вече става по-малко от 3 пъти по-ниска от средната европейска месечна заплата.

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Въпреки че все още получаваме най-малко от всички, страната ни се нарежда на второ място по ръст на заплатите за последните 20 години – увеличението е 6 пъти. Преди нас е единствено Румъния със 7 пъти увеличение на средната месечна заплата. Тяхната в момента е 1760 евро. Челната петица допълват Литва, Латвия и Естония - с увеличение от около 4-5 пъти, според данни на Евростат.

Къде увеличението е било най-малко? Оказва се в Гърция. За 20 години, тяхната средна заплата се е увеличила с едва 7% - от 1400 евро тогава до 1500 евро сега. На второ място се нареждат италианските заплати – със само 39% увеличение – от 2000 на 2800. Следват Швеция, Франция и Кипър.

Усещат ли хората промяната във възнаграждението и позволяват ли си повече? Мненията са полюсни. По думите на една жена от Варна се усеща промяна в заплатите, но тя не е достатъчна. "Има увеличение, но то е навсякъде върху цените и услугите", смята тя. От своя страна, друга жена смята, че преди 20 години тя си е позволявала повече, отколкото сега.

"Със заплатата си в чужбина живея много добре в България, но всяка година когато се връщам у нас, виждам, че българите живеят по-добре", смята друг мъж.

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