Минималната работна заплата в България се очаква да достигне 660 евро през 2027 г. Това е прогнозният размер, заложен от Министерството на финансите в указанията за подготовката на проектобюджетите за следващата година и бюджетните прогнози до 2029 г.

Разчетите предвиждат постепенно увеличение и през следващите две години. За 2028 г. минималното възнаграждение е прогнозирано на 680 евро, а през 2029 г. - на 710 евро.

Как новата формула ще промени минималната работна заплата през 2027 г.

Министерството на финансите залага ръст и на максималния осигурителен доход. Очакванията са той да бъде 2400 евро през 2027 г., 2500 евро през 2028 г. и 2600 евро през 2029 г.

Посочените 660 евро за догодина са прогнозна стойност, а не окончателно определен размер на минималната заплата. Парламентът вече реши да бъде разработен нов механизъм за нейното изчисляване. До въвеждането му минималното възнаграждение остава на нивото от 2026 г. – 620 евро.

Правителството и социалните партньори постигнаха съгласие около основните параметри на бъдещия механизъм на 17 август. Предвижда се размерът на минималната заплата да се определя според движението на четири показателя с еднаква тежест.

До края на септември ще бъде определена минималната заплата за 2027 г.

Това са индексът на цените на малката потребителска кошница, брутната медианна заплата, брутната средна работна заплата и брутната добавена стойност на един зает за последните 10 години. Именно изменението на тези показатели трябва да определя границите, в които минималната заплата може да нараства.

Редактор: Цветина Петкова