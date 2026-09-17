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Тя ще включва и иранския президент
САЩ решиха да разрешат на иранската делегация, в това число президента Масуд Пезешкиан, да участва в Общото събрание на ООН в Ню Йорк следващата седмица въпреки настоящия конфликт, съобщи говорител на Държавния департамент.
"Съгласно задълженията ни като страна домакин, основната делегация на иранския режим ще може да участва в общите политическите дебати на Общото събрание на ООН следващата седмица", каза говорителят.
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"В съзвучие с нашата политика за делегацията ще има ограничения да пътува и забрана да пазарува луксозни и други стоки. Делегацията е по-малка, отколкото миналата година", отбеляза говорителят, цитиран от "Ройтерс".
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