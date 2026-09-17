САЩ решиха да разрешат на иранската делегация, в това число президента Масуд Пезешкиан, да участва в Общото събрание на ООН в Ню Йорк следващата седмица въпреки настоящия конфликт, съобщи говорител на Държавния департамент.

"Съгласно задълженията ни като страна домакин, основната делегация на иранския режим ще може да участва в общите политическите дебати на Общото събрание на ООН следващата седмица", каза говорителят.

Ердоган и Тръмп ще проведат среща в Ню Йорк по време на Общото събрание на ООН



"В съзвучие с нашата политика за делегацията ще има ограничения да пътува и забрана да пазарува луксозни и други стоки. Делегацията е по-малка, отколкото миналата година", отбеляза говорителят, цитиран от "Ройтерс".

Редактор: Ивета Костадинова