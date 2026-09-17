Четирикрак терапевт носи надежда и усмивки на онкологично болни пациенти в Гърция. Лабрадорът Дилън е първото куче, официално включено в системата на общественото здравеопазване в страната.

Гръцкото правителство планира до края на 2027 година терапевтичните кучета да станат част от всички онкологични болници.

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Два до три пъти седмично лабрадорът Дилън посещава пациентите по време на химиотерапия. "Той е първото куче в гръцката национална здравна система, което е включено като част от медицинския екип. Задачата му е да посещава пациентите в едни от най-трудните им моменти, докато преминават през химиотерапия, и да им помага да отклонят вниманието си от лечението и да избягат от тежката реалност", казва директорът на онкологична болница „Метакса“ Сарантос Ефстатиопулос.

6-годишното куче е част от програма за терапия с помощта на животни, която стартира през 2025 година. "Щом бъде поставена диагнозата, чувството за безгрижен живот изчезва. Това, което успяхме да направим с помощта на Дилън, е да отнемем малко от страха, който изпитват пациентите и да го заменим с усмивка", допълва той.

Зад спокойното поведение на животното стои 18-месечно специализирано обучение. Те първо усвояват основни команди, които им позволяват да общуват надеждно със своите водачи, преди да преминат обучение за ситуациите, с които ще се сблъскат в лечебното заведение.

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"Не можем наистина да допринесем за лечението на пациентите, но можем да помогнем за изцелението на техните души. И това е изключително важно, защото ние не виждаме човека изолирано, а като едно цяло", казва треньорът Константина Танасула.

За хората, изправени пред най-голямото изпитание в живота си, присъствието на четирикракия терапевт носи така необходимото спокойствие. Пациентите споделят, че контактът с кучето замества страха с положителна енергия.

В момента организацията разполага с девет терапевтични кучета и е обучила още пет през тази година, което отразява нарастващия интерес към програмата.

Редактор: Никола Тунев