Писателят и драматург Бони Гриър почина на 77-годишна възраст, съобщи съпругът ѝ Дейвид Хътчинс. „С дълбока тъга съобщавам, че любимата ми съпруга Бони Гриър почина след кратко боледуване“, заяви той.

Гриър беше утвърден драматург, писател, критик и коментатор по културни и политически въпроси, чийто интелект, смелост и отличителен глас оставиха траен отпечатък върху британския културен и обществен живот, казва Хътчинс.

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„За мен тя беше мой партньор, доверен човек и вдъхновение и се чувствам дълбоко привилегирован, че споделих живота си с нея“, добави Хътчинс.

Той описа Гриър като човек, когото най-близките ѝ ще запомнят с нейната топлота, чувство за хумор, щедрост и изключителна способност да обединява хората.

Бони Гриър е родена в Чикаго и е живяла в Ню Йорк, преди да се премести във Великобритания през 1986 г.

Тя получава наградата „Верити Баргейт“ за най-добра пиеса за „Munda Negra“. Сред по-известните ѝ произведения са и романите „Hanging by Her Teeth“ (1994 г.) и „Entropy“ (2009 г.).

През октомври 2009 г. е публикувана нейната мемоарна книга и история на музиката „Obama Music“.

Гриър е известна и с работата си като критик и коментатор по културни и политически теми в британския обществен живот.

През 2010 г. е удостоена с Ордена на Британската империя (OBE) за заслугите си към изкуството.

Редактор: Георги Иванов