Първата пленарна сесия на Европейския парламент след лятната пауза започна в Страсбург, а в центъра на вниманието беше годишната реч на Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз.

В речта си тя акцентира над редица теми, сред които конфликтите в Украйна и Близкият изток, колективната отбрана, финансовата и отбранителна политики на Съюза, миграционният поток, последствията от горещото лято, бъдещето на изкуствения интелект и още. Подробности за всички теми, които председателят на ЕК засегна, може да прочетете ТУК , а на ТОЗИ ЛИНК можете да намерите информационен лист с ключови цитати и инициативи от речта

Урсула фон дер Лайен: Ще свикаме среща с Радев за нов коридор за връзка на Кавказ и Централна Азия с европейския пазар

След речта на Урсула фон дер Лайен в залата в Страсбург започна и процедурата по реплики. Сред първите, които изразиха критика към управлението на Комисията беше френският евродепутат Жордан Бардела - една от основните фигури на политическия терен във Франция и председател на крайнодясното Национално обединение.

Снимка: БТА

Бардела, който е член на Европейския парламент от групата на "Патриоти за Европа", призова за въвеждане на европейско предпочитание при обществените поръчки по време на изказването си в дебата за състоянието на Европейския съюз. „Когато парите са европейски, работните места трябва да бъдат европейски. Когато парите са френски, работните места трябва да бъдат френски“, заяви Бардела. Той призова също спестяванията да бъдат насочвани към национални суверенни фондове и инвестиции в отбраната, космическия сектор, технологиите и ядрената енергетика.

Според Бардела днес съществуват „две Европи“ - тази на хората, които създават правилата, харчат публичните средства и измислят нови данъци, и тази на хората, „които трябва да плащат“. „Европа на онези, които работят все повече, за да печелят все по-малко“, каза той.

Французинът разкритикува политиката на ЕС заради отражението ѝ върху разходите за горива, отопление и храна и се противопостави на разширяването на европейската система за търговия с емисии ETS2.

Бардела постави особен акцент върху миграцията и събитията в Сеута. „Сеута е испанска и трябва да остане такава. Но границата на Сеута е и наша граница“, заяви той. Според него, ако една европейска граница може да бъде преодоляна от десетки хиляди мигранти за няколко часа, това вече е „криза на суверенитета“. Той се обяви за връщане на незаконно влезлите мигранти в страните, от които са дошли, вместо за разпределянето им между държавите от ЕС.

В икономическата сфера Бардела заяви, че Европа регулира продукти, които вече не произвежда, облага с данъци стоки, които вече не може да произвежда, и внася онова, чието производство сама е забранила. Той призова за „нова европейска архитектура“, за значително намаляване на административната тежест и за защита на земеделските производители и компаниите от нелоялна конкуренция.

В заключение Бардела заяви, че след десетилетия, през които гражданите са били призовавани да се приспособяват към европейския проект, е дошло време „властта да бъде върната на народа“.

Дясноцентристката Европейска народна партия (ЕНП) се бори за по-силна Многогодишна финансова рамка (МФР) - дългосрочният бюджет на ЕС за периода 2028–2034 г., заяви председателят на ЕНП Манфред Вебер.

Вебер очерта приоритетите си за бюджета - подобряване на конкурентоспособността на ЕС, като същевременно гарантира, че традиционни приоритети като рибарството, селското стопанство и регионалното финансиране няма да бъдат подложени на драстични съкращения.

Председателят на ЕНП отправи послание към някои държави от ЕС, начело с Германия и Нидерландия, които искат значително да намалят бюджета, особено по отношение на традиционните разходи.

„Спрете да бъдете популисти, кажете ни от какво бихте искали да съкратите разходите“, заяви той.

Най-голямата политическа група в Европейския парламент е решена да отмени една от ключовите мерки на Зеления пакт, насочени към постигането на климатична неутралност до 2050 г.

Вебер призна, че изменението на климата „е реалност“, но заяви, че то не трябва да води до ограничения за автомобилите с двигатели с вътрешно горене. „Имаме нужда от иновации, а не от забрани“, заяви той.

Лидерът на лявоцентристката група на социалистите и демократите (S&D) Иратче Гарсия Перес предложи въвеждането на данък върху свръхпечалбите на енергийните компании, с който да бъде финансирана схема за социална подкрепа.

„Войната на Тръмп и Нетаняху срещу Иран засили аятоласите и доведе до рязко повишаване на разходите за живот. Нека ускорим развитието на възобновяемите енергийни източници. И нека тези, които печелят от тази криза, да допринесат“, заяви тя.

Гарсия заяви, че средствата от този принос ще бъдат използвани, за да помогнат на уязвимите домакинства да плащат сметките си за електроенергия, да пълнят количките си за пазаруване, да зареждат автомобилите си с гориво и да отопляват домовете си.

Атаки се чуха и от страна на "Група на Зелените". Лидерът Тери Райнтке припомни „абсолютно опустошителното лято“ и заяви, че основният въпрос сега е как и къде Европейската комисия, председателят Урсула фон дер Лайен и европейските лидери ще предприемат действия.

Снимка: БТА

„Къде бяхте вие, председател Фон дер Лайен, когато повече от 650 000 хектара гори изгоряха в Европа това лято? Къде беше Фридрих Мерц (канцлерът на Германия), когато зърнопроизводителите в Европа загубиха около 2 милиарда евро приходи заради горещата вълна през юни? Къде бяха европейските лидери, когато 35 000 европейци загинаха?“, попита Райнтке.

Лидерът на Зелените обяви комисия за разследване заради липсата на прилагане на Зеления пакт.

„Трябва да спрем тази дерегулация, атаките срещу Зеления пакт, но трябва да разследваме защо европейските институции бяха толкова слаби при прилагането на Зеления пакт“, заяви Тери Райнтке в Страсбург. И точно затова моята група ще поиска създаването на комисия за разследване на пропуските при изпълнението на това, което вече сме приели в Европейския съюз по линия на Зеления пакт“, допълни тя.

Тя също така призова фон дер Лайен да прояви прагматизъм в предстоящия план за адаптация към климатичните промени, като в МФР - многогодишния бюджет на ЕС за следващите осем години - бъдат предвидени „необходимите средства“. „План за адаптация към климатичните промени, който действително ще ни направи по-добре подготвени за следващия път“, заяви Райнтке.

Тя призова за ясен график за постепенно отказване от изкопаемите горива, данък върху свръхпечалбите, така че замърсителите да поемат част от разходите, и план за адаптация към климатичните промени, подкрепен с необходимото финансиране в бюджета на ЕС.

В заключение Райнтке призова Европа да не се възприема като безсилна пред противници като Доналд Тръмп, технологичните олигарси и Владимир Путин. „Европа е силна и може да бъде още по-силна“, каза тя, като подчерта значението на съюзници като Канада.

Манон Обри, лидер на групата „Левицата“, призова за въвеждане на данък върху печалбите на петролните компании в остро критично изказване по време на дебата за състоянието на Европейския съюз.

Снимка: БТА

Обри посочи високите цени на горивата и разходите за храна и жилище и призова за ограничаване на цените на стоките от първа необходимост и облагане на свръхпечалбите на петролните компании. Тя обвини Комисията, че зад стремежа към по-голяма конкурентоспособност прокарва програма за дерегулация и отслабване на екологичните правила.

„Какво чакате, за да ограничите цените и да обложите свръхпечалбите на петролни компании като Total, които са увеличили маржовете си четирикратно? Да достигне бензинът 3 евро за литър?“, попита тя Урсула фон дер Лайен, обвинявайки я, че е „обсебена от конкурентоспособността“.

Обри също така разкритикува някои от предложенията на фон дер Лайен, сред които идеята Канада да стане първият „асоцииран член“ на ЕС и създаването на Европейски съвет за сигурност. „Кой ви даде демократичен мандат за това?“, попита тя, имайки предвид Канада.

Обри отправи остри критики и към политиката на ЕС спрямо Израел. Тя припомни, че Фон дер Лайен и миналата година е определила случващото се в Газа като неприемливо, и я обвини, че оттогава не са последвали санкции срещу Израел или спиране на споразумението за асоцииране.

Постигането на споразумение за дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2028–2034 г. е приоритет за ирландското председателство, заяви ирландският министър по европейските въпроси Томас Бърн.

В момента Ирландия председателства преговорите между държавите членки по въпроса до декември 2026 г.

Председателят на „Обнови Европа“, Валери Айе заяви: „Трябва да поемем глобално лидерство в създаването на правна рамка за изкуствения интелект, както направихме с ядрената енергетика“. Според нея политическите лидери трябва „да поставят философска граница пред развитието на изкуствения интелект“.

Снимка: БТА

Айе също така похвали канадския премиер Марк Карни за позицията му спрямо президента на САЩ Доналд Тръмп. „Вие показахте какво трябва да бъде направено: да отказвате компромиси, да отвръщате, да защитавате интересите си, да говорите на езика на силата“, заяви тя.

Тя приветства присъствието на канадския премиер Марк Карни и призова за по-тясно сътрудничество с Канада в областта на отбраната, критичните суровини, Арктика и енергетиката. „Тръмп, Путин и Си Цзинпин разбират само едно – съотношението на силите“, каза тя.

По отношение на Русия Айе заяви, че саботажите, кибератаките, сплашването и дезинформацията са части от една и съща стратегия и че ЕС трябва да покаже, че подобни действия ще имат цена.

„Основният проблем, с който трябва да се занимаем днес, не е CO2, а липсата на критични суровини“, заяви лидерът на Европейските консерватори и реформисти Никола Прочачини по време на изказването си в дебата за състоянието на Европейския съюз.„Без тях не може да има нито зелен, нито енергиен преход“.

Той разкритикува „обсебването“ на фон дер Лайен от декарбонизацията на европейската икономика, като посочи, че ЕС е принуден да купува критични суровини от враждебно настроени режими.

Прочачини също така разкритикува, по думите му, „поклона на фон дер Лайен пред премиера Карни“. „Как е възможно Обединеното кралство да няма предимство, когато става въпрос за това да стане асоцииран член?“, попита той.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен трябва да бъде оценявана по изпълнението на обещанията си, а не по новите намерения, заяви съпредседателят на групата на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР) Патрик Яки в дебата след речта за състоянието на Европейския съюз. Полският евродепутат от „Право и справедливост“ оглавява групата на ЕКР заедно с италианеца Никола Прокачини.

„Много се радвам, че днес казахте, че не думите, а делата имат значение. Затова проверих делата“, каза Яки. Той заяви, че е сравнил днешната реч не с обещанията на Фон дер Лайен от миналата година, а с тези от 2020 г., тъй като според него тя е имала шест години, за да ги изпълни.

Яки отправи критики към управлението на средствата за възстановяване след пандемията, напредъка по съюза на капиталовите пазари и банковия съюз, намаляването на бюрокрацията, енергийната политика и състоянието на европейската промишленост. По думите му резултатите не съответстват на обещанията на Комисията.

„Но какво успяхте да направите? Успяхте да закрепите капачките за бутилките и принудително да превърнете европейските граждани в боклукчии“, заяви Яки, визирайки изискването капачките на определени пластмасови бутилки да остават прикрепени към тях.

Яки оспори и промяната в подхода на Комисията към миграцията. Той припомни изказване на Фон дер Лайен от 2020 г., според което миграцията „винаги е била и винаги ще бъде реалност за Европа“, и обвини ръководството на ЕС, че разчита на „късата памет на хората“.

В края на изказването си Яки разкритикува и обявените мерки за защита на непълнолетните в интернет. „Ако искате да направите нещо за младите хора, не цензурирайте интернет, а им осигурете работа и сигурност“, заяви той.

Положението на Европейския съюз може да бъде обобщено със „загуба на контрол по границите и икономически упадък спрямо другите региони на света“, заяви съпредседателят на групата „Европа на суверенните нации“ в Европейския парламент Рене Ауст в дебата след речта за състоянието на ЕС на Урсула фон дер Лайен.

Ауст разкритикува реакцията на ЕС на миграционния натиск по външните граници и призова за връщане на хората, които влизат незаконно в Европа. „Никой, за когото не искаме да влиза на нашия континент, не трябва да влиза на нашия континент“, каза германският евродепутат, съпредседател на осмата по големина група в ЕП.

Той критикува и икономическата и климатичната политика на ЕС. Според него предприетите стъпки за намаляване на бюрокрацията се обезсмислят от нови регулации, а продължаването на сегашната климатична политика ще доведе до по-високи цени на горивата и енергията и до по-нататъшна деиндустриализация.

В края на изказването си Ауст посочи нарастващата подкрепа за партии като германската „Алтернатива за Германия“ и испанската „Вокс“ и призова младите хора да се ангажират с политически сили, които той определи като „патриотични“.

Редактор: Георги Иванов