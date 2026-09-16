Три момичета са пострадали при катастрофата на главен път София - Варна, в близост до разклона за с. Малки чифлик. Произшествието стана късно снощи около 22:00 ч.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 19-годишна от Г. Оряховица, движещ се в посока към В. Търново, е самокатастрофирал.

Катастрофа затруднява движението по пътя София - Варна

Пострадали са водачката, возещото се на предна седалка 19-годишно момиче от с. Джулюница и нейна връстничка от София, която е била на задната седалка.

Снимка: ОПУ - Велико Търново

Момичето, което е било на предната седалка, е настанено за лечение във великотърновската болница, а връстничката ѝ от София предстои да бъде транспортирана в столична болница.

Водачката е изпробвана за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите са отрицателни.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая е започнато досъдебно производство.