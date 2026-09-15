„Децата са способни на почти всичко, когато са уплашени.“ – Стивън Кинг. На 15 септември 1986 г. излиза „То“ – романът, в който седем деца се изправят срещу злото, но и срещу собствените си страхове, а почти 40 години по-късно историята за Пениуайз продължава да плаши читатели и зрители.

Страх от самия страх – това е смисълът на „То“ и на Пениуайз. Той се въплъщава в най-големия страх на всеки един от героите, каза писателят и преводач Емил Минчев в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS. „Затова романът е вечен и затова продължава да предизвиква страхотни реакции, да въздейства върху нови читатели и нови поколения вече 40 години след излизането му“, допълни той.

„Много е прекрасен начинът, по който Кинг успява да изгради психологията на тези образи и на детството. На начина, по който излизат травмите от миналото, от периода преди да започнем да съзряваме, Пениуайз е своеобразен катализатор на това нещо. До момента, в който ние вече сме възрастни и по някакъв начин тези травми се отразяват на живота, който водим в съзнателната част от съществуването си“, каза кинокритикът Благой Иванов.

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„Стивън Кинг по един страхотен начин пресъздава най-голямата трагедия на порастването – това, че забравяш и въображението ти закърнява. И това е трагедията на възрастните версии на главните герои. И това е постигнато чрез двойната развръзка. Това, че двете сюжетни линии вървят паралелно и се преплитат е страхотно“, каза Емил Минчев.

Според Благой Иванов едно от посланията на книгата е, че заедно сме по-силни. „Не случайно и сега на 15 септември водим този разговор. Децата, когато са заедно и са обединени, особено, когато са обединени от своите страхове, срам, притеснения, комплекси, но заедно намират сила един в друг, те стават по-силни“, коментира той.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова