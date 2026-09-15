Министърът на културата Евтим Милошев откри новата учебна година в Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“. След тържествената церемония в двора на училището в Трявна бе подписан и договорът за възстановяване на пострадалия при пожар покрив на училището, с което се поставя и началото на същинската работа по ремонта.

Той припомни традицията при завършването на строеж върху покрива на сградата да бъде поставен националният флаг като символ на достигнатия връх. „Днес сме тук, за да говорим за този флаг. Да го сложим на покрива, защото, когато националното знаме е там, това е символ на амбиция, увереност, но и на готовност да се справим с всички трудности, които ни предстоят“, заяви министърът. Той подчерта, че посещението му в Трявна е знак за съпричастност към училището след пожара, но и знак, че дългоочакваното възстановяване вече преминава към реално изпълнение.

„Тревненската школа“ посреща втора учебна година без покрив

Непосредствено след края на тържеството министърът и изпълнителят положиха подписи под договора за възлагане на ремонта, за който държавата осигури необходимите средства. Срокът за проектиране по договора е 45 дни. Министър Милошев сподели, че проектантът е възпитаник на „Тревненската школа“ и е поел ангажимент проектната фаза да бъде завършена в рамките на следващите две седмици.

Снимка: Пресцентър на Министерството на културата

След това проектът ще бъде внесен в общината за издаване на разрешение за строеж, за да може строителните дейности да започнат във възможно най-кратък срок. При благоприятни метеорологични условия и при липса на непредвидени конструктивни затруднения има възможност ремонтът да приключи още до края на годината.

Министър Милошев отбеляза, че след повече от година и половина забавяния и административни процедури фокусът вече е върху изпълнението на ремонта. „Нека оставим това в миналото. Днес съм тук, за да подпиша договора и да дам начало на реалната работа по възстановяването на покрива. Всички сме обединени около това сроковете да бъдат максимално съкратени в рамките на закона“, заяви той.

„Всички сме тук, за да кажем, че в рамките на закона трябва да съкратим сроковете максимално и да оставим темата с покрива зад гърба си. Искам да погледнете напред - към новия корпус, към новите творчески задачи, да се чувствате значими и да се развивате“, каза още министърът.

Евтим Милошев изрази надежда, че още до края на годината темата с покрива ще остане в миналото. „Искам училището да бъде известно на България с талантите, които се обучават тук, с изящните дърворезби и иконопис, а не с изгорелия покрив“, сподели той.

Припомняме, че на 4 април 2025 година при пожар изгоря покривът на училището и за втори път първият учебен ден за 136 деца се състоя в сграда без покрив.

Редактор: Ивета Костадинова