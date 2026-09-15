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Повече от 55 000 първокласници прекрачват прага на училището за пръв път
Над 55 000 първокласници ще прекрачат днес училищния праг за първи път. С първия училищен звънец ще започне новата учебна година за общо над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната.
За образованието на децата се грижат 92 000 педагогически специалисти, като 20 000 от тях са в детските градини, които също отварят врати.
Школата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците, съобщават от Просветното министерство. Над 2000 пък са новоизградените STEM центрове за новата учебна година.
Над 55 000 деца влизат за първи път в класните стаи
През летните месеци са били извършени над 600 ремонта в училища в цялата страна. В над 50 училищни сгради обаче освежителните дейности ще продължат заедно със занятията.
За Иван това е началото на едно ново приключение, а за Борис – още една крачка напред. У дома подготовката започва още преди да прекрачат училищния праг. Всичко необходимо трябва да е в раниците, а родителите вече са минали и през големия списък с покупки за новата учебна година.
"Емоциите са много големи, еуфорията е голяма, тъй като днес имаме двоен празник. Освен двама ученици – първокласник и второкласник, днес големият ми син Борис има рожден ден. Тази година очакваме и трето детенце, така че за нас щастието е пълно", споделя майка му.
"Пазарувахме необходимите неща, които са по списък за училище за цялата учебна година. Направи ни впечатление, че има увеличение в цените на всички неща", споделя баща им.
А докато родителите се грижат всичко да е осигурено, децата имат своя задача – да подредят раниците за първия учебен ден. След подготовката вкъщи идва и най-вълнуващият момент – двамата вече са в училищния двор на 145-о училище "Симеон Радев" в София, където ги очакват съучениците, учителите и първият звънец за новата учебна година.
Директорът на 107. ОУ „Хан Крум” Данко Калапиш пожела на учениците да бъдат смели, умни и щастливи. В училището 88 първокласници прекрачват училищния праг и са разпределени в 4 паралелки.
„Нашите очаквания са да запазим резултатите до момента, а защо не и да ги повишим, защото сме едно от водещите училища в столицата. Разбира се, да имаме доверие от страна на родителите, защото не можем да постигнем нищо без тяхната подкрепа”, каза Калапиш.
Стажант-репортер: Пламена Димитрова
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