Градушка с размери на топки за тенис удари парагвайската столица Асунсион. На видеа, публикувани в социалните мрежи, се виждат огромните ледени късове, които падат с необичайна интензивност от притъмнялото небе.

Дирекцията по метеорология и хидрология съобщи, че през уикенда мощна буреносна система е преминала през страната, засягайки райони от източната, югоизточната и западната част на Парагвай. Стихията донесла със себе си порои, силни пориви на вятъра и градушка.

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Местни медии съобщиха, че бурята е нанесла щети по автомобили и покриви на домове, а в някои райони на Асунсион и околните градове е прекъснало електрозахранването.

Метеоролозите посочиха, че тежките метеорологични условия са типични за пролетния сезон в южната част на Южна Америка, макар че интензивността на бурята и градушката може да са били засилени от влиянието на метеорологичния феномен "Ел Ниньо".

Редактор: Станимира Шикова