Президентът на САЩ Доналд Тръмп твърди, че причината за поскъпването на цените на петрола са ударите на Украйна срещу Русия, а не войната в Иран.

„Какво води до поскъпването на бензина? Вече не е Ормузкият проток, защото в момента почти ежедневно на пазара излизат рекордни количества барели. Думата е „рафинерии“ – руските рафинерии са атакувани от Украйна, а нашите се затварят в щати, управлявани от демократите, като Калифорния“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Могат ли да се управляват цените на горивата в Европа?

Редактор: Дарина Методиева