Снимка: БТА
Американският президент смята, че войната с Иран вече не е причината за по-високите цени
Президентът на САЩ Доналд Тръмп твърди, че причината за поскъпването на цените на петрола са ударите на Украйна срещу Русия, а не войната в Иран.
„Какво води до поскъпването на бензина? Вече не е Ормузкият проток, защото в момента почти ежедневно на пазара излизат рекордни количества барели. Думата е „рафинерии“ – руските рафинерии са атакувани от Украйна, а нашите се затварят в щати, управлявани от демократите, като Калифорния“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.
Могат ли да се управляват цените на горивата в Европа?Редактор: Дарина Методиева
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