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Коментар на Николаос Цитиридис, Сантра и Спас Кьосев
В понеделник в студиото на „Пресечна точка” гости са комедиантът и ТВ водещ Николаос Цитиридис, певицата и предприемач Сантра, както и експертът по комуникации Спас Кьосев.
Първата тема, която обсъдиха, беше за контрола на цените. Те изразиха позициите си за таваните за надценки и по-ниското ДДС за ресторантите.
След това дискусията премина към зачестилите инциденти по пътищата у нас. Полицията продължава с дежурните си акции, като днес стана ясно, че се обръща повече внимание на това дали водачите използват мобилните си устройства, шофирайки, както и дали си слагат слагат коланите.
Цялото предаване гледайте във видеото.
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