От днес започва имунизацията с назална противогрипна ваксина за деца. Доставените дози са 75 хиляди. Повече от половината от тях са насочени към лекарските кабинети, а останалите ще бъдат на разположение в аптечната мрежа.

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При желание от страна на родителите за имунизация на детето им, те трябва да се обърнат към личния лекар на малчугана, а ваксината да бъде поставена безплатно.

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На този фон обаче се бавят инжекционните имунизации срещу грип за деца и възрастни над 65 години. Причината - забавяне от производителя. Очакванията са доставките да се случат до края на октомври.

Редактор: Станимира Шикова