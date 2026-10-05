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Доставените дози са 75 хиляди
От днес започва имунизацията с назална противогрипна ваксина за деца. Доставените дози са 75 хиляди. Повече от половината от тях са насочени към лекарските кабинети, а останалите ще бъдат на разположение в аптечната мрежа.
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При желание от страна на родителите за имунизация на детето им, те трябва да се обърнат към личния лекар на малчугана, а ваксината да бъде поставена безплатно.
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На този фон обаче се бавят инжекционните имунизации срещу грип за деца и възрастни над 65 години. Причината - забавяне от производителя. Очакванията са доставките да се случат до края на октомври.Редактор: Станимира Шикова
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