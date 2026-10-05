Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че все още няма отговор от България, след като Скопие поиска среща между външните министри на двете държави. Той подчерта, че е бил посъветван за такава среща от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Що се отнася до обсъждането, ще повторя, че получих съвет от председателя на Европейската комисия, който приех. Помолихме министъра на външните работи и външната търговия да поиска среща и той го направи. Все още нямаме отговор. Когато получим такъв, ще можем да коментираме повече“, каза министър-председателят.

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Мицкоски оцени срещата с Фон дер Лайен като изключително ползотворна, съдържателна и приятелска. Той отхвърли твърденията на опозицията, че е изразил недоволство от нейните послания или от забавянето на процеса на европейска интеграция. Македонският премиер подчерта, че Фон дер Лайен е изтъкнала вдъхновяващата работа на правителството по отношение на реформите и процеса на европейска интеграция.

Председателят на Европейската комисия беше на посещение в Скопие на 2 октомври. Северна Македония беше последната спирка от обиколката ѝ из Западните Балкани.

Редактор: Цвета Лазаркова