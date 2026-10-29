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Гунев заяви, че се надява да видим критичен сблъсък между кандидат-президентите
Основното, което трябва да видим по време на дебата, е каква трябва да бъде ролята на един президент към изпълнителната власт. Той трябва да има балансирана и критична гледна точка. Това заяви в студиото на „Денят на живо” по NOVA NEWS Филип Гунев, който е член на Инициативния комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев, и бивш заместник-министър на вътрешните работи.
По думите му работата на премиера е трудна, защото не може да си позволи да бъде принципен през цялото време заради политическата игра в България. „Президентът е в позиция, в която може да бъде морален стожер и да защитава гледната точка на националния интерес. През последните 6 месеца Илияна Йотова не го прави, тъй като беше в екипа с господин Радев в продължение на 10 години”, смята той.
Михаил Миков: „Прогресивна България“ трябваше да подкрепи Йотова по-активно
Гунев заяви, че се надява да видим критичен сблъсък между Йотова и Гюров и как единият кандидат може да си позволи да бъде критичен спрямо властта, докато другият се страхува да го направи.
Той допълни, че темата за помилванията е важна. „Това е едно от малкото неща, за които Йотова е била пряко отговорна и може да ѝ се търси някаква сметка. Правомощията на вицепрезидента са доста ограничени. Ако видите в Конституцията, там са изброени четири вида правомощия, които могат да бъдат прехвърляни от президента на вицепрезидента”, обясни Гунев.
Бившият заместник-министър на вътрешните работи заяви, че България трябва да бъде готова да предприеме допълнителни мерки за защита на корабоплаването в Черно море.
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Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Никола Тунев
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