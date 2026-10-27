Според щабовете на кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров дебат на вицепрезидентите Кирил Вълчев и Георги Кандев няма да се състои и едва ли точно той ще обърне посоката на крайния резултат от изборите. Това каза в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS комуникационният експерт Пепи Димитрова.

По думите ѝ са по-интересни интервютата на хора като третия в надпреварата и разпределянето на лагерите при онези, които отидоха да гласуват, но техният кандидат не е на балотаж. „Най-важният въпрос е кой ще стигне до урните. Ако всички българи отидат – Йотова ще спечели“, смята Димитрова.

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Социологът Елена Дариева коментира, че ниската избирателна активност е факторът, който предопределя резултатите такива, каквито са в момента. „Много ясно се вижда, че политическите формации, които нямат свой кандидат в надпреварата – ГЕРБ и ДПС, отбелязват изключително слабо участие на президентския вот. Едните около 8%, другите около 2,5 на сто. Неучастието на ГЕРБ и ДПС е една от причините за по-ниската избирателна активност. Виждаме и много по-слабо участие на „Прогресивна България“, каза социологът.

Според нея ключовият въпрос дали Румен Радев ще успее да прелее на Илияна Йотова електоралната подкрепа, която партията му получи на парламентарните избори, в неделя получи еднозначен отговор – не.

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Политологът проф. Стойчо Стойчев смята, че такъв тип дебати, освен ако не съдържат някакъв компромат или някой от кандидатите не каже нещо скандално, не могат да обърнат резултатите. „Българите, като гласоподаватели, са много по-емоционални, отколкото рационални. Те не се впечатляват от ораторско майсторство или от това кой по-хитроумно звучи в един дебат. Част от емоциите към партиите са наследствени и потомствени, друга част са изцяло негативни“, посочи той.

Според проф. Стойчев в много от изборите положителният вот за един кандидат е всъщност отрицателен вот за друг. По думите му е видно от резултатите в момента каква е способността на ГЕРБ и ДПС да мобилизират гласове.

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Редактор: Цвета Лазаркова