Илияна Йотова и Кирил Вълчев получиха 34,75% от гласовете на първия тур, а Андрей Гюров и Георги Кандев - 31,95%. В студиото на „Твоят ден“ медийният експерт Георги Лозанов от инициативния комитет на Гюров и Кандев и Тити Папазов, който подкрепя Йотова и Вълчев, коментираха резултатите и предстоящия балотаж.

Според Лозанов подкрепата за Гюров е и вот срещу проруския евроскептицизъм. „След ударите срещу кораби в Черно море се видя, че дотам да си зависим от Русия, че да не можеш да кажеш името ѝ като нападател, поставя под голям проблем нашата собствена сигурност“, заяви той. По думите му тази позиция се отразява и върху резултата на Йотова, която не се е разграничила от политическата линия на Румен Радев.

Рекордно ниска активност на първия тур: Кой ще мобилизира избирателите в неделя

Тити Папазов смята, че по-ниската избирателна активност на първия тур може да се окаже в полза на Йотова, тъй като част от подкрепящите я избиратели вероятно са запазили участието си за балотажа. „Убеден съм, че на втори тур госпожа Йотова ще бъде много убедителна, защото очаквам, че хората ще отидат до урните“, коментира той. Като предимства на Йотова и Вълчев Папазов посочи политическия им опит и професионалния им път. Според него обаче и двете кандидат-президентски двойки трябва да представят ясна визия за бъдещето на страната, а не да се ограничават до коментари за миналото.

Папазов заяви, че дебат между двамата претенденти за президентския пост може да повлияе на колебаещите се избиратели, защото кандидатите ще трябва да отговорят на конкретни въпроси и да аргументират позициите си. „Отказът от дебати лишава политиката от обсъждането на идеи и не престава да я вкарва в някакви паралелни сюжети“, смята Лозанов. Според него Йотова трудно би могла да заеме различна позиция от тази на Радев, тъй като е силно обвързана с неговата политическа линия.

Разговорът засегна и посланията за война и мир в предизборната кампания. Лозанов определи като опасна тезата, че гласуването за Гюров може да доведе до война, и заяви: „Много по-опасна за България е изолационната политика, която води Радев и която следва и Йотова, защото именно тя ще ни направи жертва на Русия“.

Папазов от своя страна призова кандидатите да поставят България в центъра на дебата и да не използват международните конфликти за предизборни внушения.

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Редактор: Ралица Атанасова