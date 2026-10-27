Рекордно ниска избирателна активност отбелязаха президентските избори. Вторият тур е в неделя, а горещият въпрос остава към коя двойка ще се насочат избирателите на политическите партии. Темата коментираха комуникационният експерт Наталия Димитрова и Юлиан Ангелов от ВМРО в „Здравей, България”.

„Видя се, че хората, които излязоха да гласуват за „Прогресивна България” през април, този път не стигнаха до урните. Изглежда, че ядрата на партии, които подкрепиха Андрей Гюров, се мобилизираха доста по-сериозно. Предстои да видим и какво ще се случи с избирателите на ГЕРБ и ДПС”, каза комуникационният експерт.

Юлиан Ангелов изрази мнение, че очаква по-висока избирателна активност на 1 ноември. „Много хора бяха предубедени, че Илияна Йотова ще спечели, затова може би не са виждали смисъл да излязат да гласуват. Според мен гласоподавателите на „Възраждане” този път ще гласуват също за нея”, посочи той.

Финални резултати: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември

Колкото за какви политики биха водили кандидатпрезидентските двойки, Наталия Димитрова изтъкна, че е важна външната политика и правилната двойка за това е Гюров-Кандев. „Никой не е „за” войната. Настоявам двете президентски двойки да излязат на дебат и да коментират точно външната политика”, каза тя.

Ангелов обаче смята, че българите се вълнуват повече от вътрешнополитическите проблеми и именно на това ще бъде базиран техният вот. „Това предлагат Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Те са патриоти. У хората има едно разделение и смятам, че това е двойката обединител”, обясни той.

Юлиан Ангелов също настоя да бъде проведен дебат, но, по негови думи, Георги Кандев отказва такъв с опонента си Кирил Вълчев. „Аз се надявам да спечелят Йотова и Вълчев, защото те са хората, които могат да защитят националните интереси. Ние от ВМРО ще настояваме правомощията на президента да бъдат засилени, защото бяха орязани от „сглобката”. Искаме държавният глава да избира сам служебния премиер, да има законодателни инициативи по определени теми, да иска вот на недоверие на правителство и парламент. Президентът трябва да бъде коректив на политиката в България”, добави той.

Наталия Димитрова пък обоснова подкрепата си за Гюров-Кандев с това, че двойката е подкрепена от други политически сили, а не от управляващите. „Те трябва да спечелят, за да го има именно този коректив на властта”, заключи тя.

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Редактор: Дарина Методиева