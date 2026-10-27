Девет кандидат-президентски двойки са събрали под 2500 гласа на първия тур на президентските избори на 25 октомври. Това показва проверка на базата на официалните резултати, публикувани от Централната избирателна комисия. Любопитното е, че този брой е по-нисък от минималните 2500 подписа, необходими за регистрацията на независима кандидатура.

Според данните на ЦИК най-малка подкрепа са получили Иво Лулчев и Стефан Попов - 1132 гласа. Непосредствено след тях се нареждат Борис Анзов и Бранимир Мичев с 1141 гласа и Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов с 1165 гласа.

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За Искра Недева и Стоян Руменов Георгиев са гласували 1214 избиратели, а за Величка Неделчева Георгиева и Росен Игнатов Иванов - 1397 души.

Под границата от 2500 гласа остават още Методи Веселинов Бъчваров и Ленин Велинов Станоев с 1563 гласа, както и Камен Захариев Тасков и Галя Димитрова Иванова с 1758 гласа.

Малко по-близо до тази граница са резултатите на Боян Боянов Станков Расате и Йордан Стоянов Манасиев, получили 2321 гласа, и на Нако Райнов Стефанов и Нина Петкова Ламбова, подкрепени от 2460 избиратели.

Изборният кодекс предвижда инициативните комитети, които издигат независими кандидати за президент и вицепрезидент, да представят подписка с подкрепата на най-малко 2500 избиратели. Проверката показва, че деветте двойки не са успели да получат на изборите толкова гласове, колкото е минималният брой подписи, необходим за регистрацията на независима кандидатура.

Това обаче не означава нарушение на изборните правила. Подписът в подкрепа на регистрацията не задължава избирателя впоследствие да гласува за съответните кандидати. Законът не поставя изискване кандидатите да получат определен минимален брой гласове, за да бъде участието им във вота валидно.

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Проверката установява още, че деветте инициативни комитета са сред участниците в изборите, които имат право на публично финансиране за медийно отразяване на предизборната си кампания. Съгласно решение на ЦИК стойността на един медиен пакет е **20 451,68 евро с ДДС**.

Средствата са предвидени за заплащане на участие и рекламни форми в медиите по време на предизборната кампания. Те не представляват сума, която кандидатите получават свободно за лично ползване. Важно е да се уточни, че правото на медиен пакет не означава непременно, че съответният инициативен комитет е използвал пълния му размер. За да се установи колко публични средства действително са изразходвани, е необходима отделна справка за отчетеното финансиране.

Редактор: Цветина Петкова