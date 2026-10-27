Днес изтича срокът, в който ЦИК трябва да обяви окончателните резултати от изборите за седми президент на България.

След обработването на всички протоколи в районните избирателни комисии вчера, стана ясно, че първото място заема кандидатпрезидентската двойка Йотова-Вълчев с 34,76% подкрепа или гласовете на близо 529 000 българи.

Финални резултати: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември

Второто място е за Андрей Гюров и Георги Кандев с подкрепа от 31,95 на сто от гласувалите - или малко над 486 хиляди души. Така разликата между първото и второто място е под 3 процентни пункта или близо 43 000 гласа. На трето място е Костадин Костадинов с 12.5 процента.

Нито една от явилите се 27 двойки не получи над 50 на сто от действителните гласове.

Демографският профил на избирателите - кой избра Йотова и кой подкрепи Гюров?

Очакват се и данни, които все още са под въпрос - какъв процент от българите са отишли до урните на първия тур на президентските избори. Веднага след това се дава старт и на предизборната кампания за втория тур. Тя приключва 24 часа преди деня на балотажа, когато отново е време за размисъл.

Процесът по обработката на резултатите тази година приключи доста по-бързо този път. Въпреки че подготовката за балотажа вече започна, включително с поръчка за отпечатване на хартиени бюлетини и архивиране на данните от флаш паметите, около изборния процес възникна и нов казус. Той беше поставен в късните часове на вчерашния ден. Тогава стана известно, че инициативният комитет, издигнал Андрей Гюров, е сезирал ЦИК за предполагаема предизборна агитация от страна на премиера Румен Радев в подкрепа на Илияна Йотова чрез официалните информационни канали на Министерския съвет.

Случаят предизвика широк обществен отзвук и полярни реакции. Към 19:00 часа в понеделник обаче от Централната избирателна комисия не бяха съобщили официално да са получили подобен сигнал.

Следващото заседание на ЦИК е насрочено за тази сутрин от 9:00 часа. Очаква се тогава да стане ясно дали казусът ще бъде включен за разглеждане и какви действия ще предприеме комисията.