В предаването „Пресечна точка“ заместник-председателят на СДС и депутат от ГЕРБ-СДС Румен Христов обясни личната си подкрепа за Андрей Гюров въпреки позицията на СДС. Той определи избора си като „геостратегически“ и „цивилизационен“ и заяви, че няма да изневери на политическите си убеждения.

„Това е така наречената непоискана подкрепа. Аз не мога да изневеря на моя път в политиката. Казвал съм го и друг път. Аз съм създател на СДС в община „Студентска“ и съм бил най-дълго време начело на СДС. Смятам, че когато става дума за избор между продемократичното и по-малко демократичното, между проевропейското и по-малко европейското, аз винаги ще застана на позициите, които съм отстоявал през всички тези години“, заяви Христов.

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По думите му изборът е много повече от политическо съревнование. „За мен изборът е екзистенциален. Той е геостратегически и цивилизационен. Аз съм го решил и подкрепям Андрей Гюров с разбиране, с яснота и с категоричност“, каза той.

Христов коментира и възможността за предварителни разговори между политическите сили около кандидатурите. На въпрос защо не е имало такъв разговор, след като ГЕРБ е предложила преговори, а ПП и ДБ са ги отхвърлили, той отговори, че не може да говори от името на Андрей Гюров, Георги Кандев или инициативния комитет, който ги подкрепя.

Депутатът посочи и икономическите аргументи в подкрепа на избора си. Според него Гюров би подходил по-различно към бюджета и би могъл да наложи вето, ако сметне, че се нарушава Законът за публичните финанси и изискването за 3% бюджетен дефицит.

В края на разговора народният представител заяви, че според него политическите решения трябва да се основават на убеждения и идеология, а не единствено на краткосрочни партийни интереси.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Габриела Павлова