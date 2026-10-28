Предизборната кампания за балотажа е в ход. Първите две кандидатпрезидентски двойки - Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев, ще се изправят еднa срещу другa на втория тур в битката за „Дондуков“ 2 тази неделя, след като никой не спечели над 50% от гласовете и избирателната активност на 25 октомври достигна едва 22,98%.

„Предизборната кампания за новия избор вече започна и ще продължи до 30 октомври до 24:00 часа, а в събота, 31 октомври, е ден за размисъл”, припомни говорителят на ЦИК Стоянка Балова -Цветкова.

Пренареждане на картите преди балотажа: Кой кого ще подкрепи в битката за „Дондуков“ 2

Централната избирателна комисия вече започна организацията на втория тур – утвърден беше тиражът за бюлетините за вота зад граница и беше решено - флаш паметите от машините да бъдат архивирани, за да се използват на 1 ноември.

„Вече са утвърдени техническите характеристики на хартиените бюлетини за 1 ноември. Тези за извън страната във вчерашния ден бяха натоварени на дипломатическо карго и пътуват към съответните райони. По отношение на машините за чужбина – също. Дадени са указания във връзка с електронната бюлетина за гласуване, която е на специализираните устройства, и в момента тече инсталацията на софтуера за балотажа", съобщи говорителят на ЦИК Стоянка Балова -Цветкова.

Бюлетината на машините ще бъде на една страница. Номерата на кандидатите се запазват същите – 4 и 25. Ще има и бутон „Не подкрепям никого“.

От ЦИК обясниха, че организацията на вота ще бъде със същите правила, секции и машини. Избирателите могат да гласуват по настоящ адрес, ако са подали заявление за това в законно установения срок до 10 октомври. „Няма нов срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес. Същото се отнася и за гласуване с подвижна избирателна секция, както и за гласуването извън страната”, каза Балова. Първият тур е преминал спокойно и бързо, отчитат от ЦИК. Постъпилите жалби и сигнали в в ЦИК в деня на изборите са 98. Две от тях са за нарушение на избирателни права, а в голямата си част са за предизборна агитация и огласяване на социологически проучвания преди края на изборния ден.

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Редактор: Никола Тунев