Демографският профил на вота от първия тур на президентските избори очертава отчетливи разделителни линии в обществото по отношение на възрастта, образованието и местоживеенето на гласоподавателите. „Разделението по възраст е много любопитно и ясно очертава профила на двамата кандидати. Андрей Гюров успява да привлече в много по-голяма степен младия вот, докато при по-възрастните Илияна Йотова има доста съществено предимство”, коментира социологът от агенция „Тренд” Димитра Воева в ефира на предаването „Здравей, България” по NOVA.

Данните на социологическата агенция показват, че близо 43% от гласувалите младежи между 18 и 29 години са избрали кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев, а 27% - Илияна Йотова – Кирил Вълчев. Сходно е разпределението и при избирателите между 30 и 39 години (40,5% за Гюров срещу 27,8% за Йотова). В групата 40-49 години силите се изравняват, а при хората над 60 години, и особено при тези над 70-годишна възраст, Йотова печели категорично с близо 57% от гласовете срещу едва 22% за нейния опонент.

На балотажа в неделя ще има интрига, защото се срещат два големи разказа за България, смятат социолози

По отношение на пола Йотова получава по-отчетлива преднина сред жените – 38% от гласувалите дами са подкрепили нейната кандидатура, докато за Гюров са гласували близо 33%.

По критерий "образование" висшистите масово са се насочили към Гюров и Кандев – 39% от хората с висше образование са дали вота си за тази двойка срещу 31,7% за Йотова и Вълчев. Близо две трети от целия електорат на Гюров се състои именно от висшисти. При Йотова този дял е 47%, но тя има сериозно предимство сред избирателите със средно образование (41,3%) и с основно или по-ниско образование (48,7%).

Териториалното разпределение разкрива ясна граница между столицата и останалата част от страната.

„Над половината от всички жители на столицата, които са упражнили правото си на вот, са гласували за Гюров и Кандев, за разлика от тези, които са се насочили към Йотова и Вълчев – близо 23”, подчерта Воева.

В същото време тя допълни, че близо една трета от целия вот за Гюров е съсредоточен в София, докато над 46% от всички гласували за Йотова идват от селата и малките градове, където тя печели съответно 48,5% и 43,8% от гласовете.

Анализът отчита и кога избирателите са взели окончателното си решение. Подкрепящите Йотова са решили за кого да гласуват още преди старта на предизборната кампания (над 43%). При Гюров над 39% са определили вота си в хода на самата кампания, а значителна част са взели решение в последните няколко дни или в самия изборен ден.

При преливането на гласове от парламентарния вот през април 71% от гласувалите тогава за „Прогресивна България” сега са подкрепили Йотова, а 12% са избрали Гюров. Избирателите на ПП-ДБ са се мобилизирали твърдо зад Гюров (86%). Сериозна динамика обаче се наблюдава при вота на привържениците на ГЕРБ-СДС.

Целия разговор гледайте във видеото.

ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Мария Барабашка